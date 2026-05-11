Диспансеризация в Коми помогла выявить рак у 19 человек без жалоб

Всего за первый квартал профилактические осмотры прошли 78 736 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в Коми врачи нашли десятки опасных заболеваний у людей, которые ни на что не жаловались и чувствовали себя здоровыми. За первый квартал 2026 года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 78 736 жителей республики, сообщил региональный Минздрав.

Именно благодаря этим обследованиям медики впервые выявили хронические неинфекционные болезни у сотен пациентов. Злокачественные опухоли обнаружили у 19 человек, сахарный диабет – у 91, патологии системы кровообращения – у 370, а заболевания органов дыхания – еще у 19 обратившихся. Всех, у кого нашли нарушения, отправили на дополнительную диагностику и лечение.

В министерстве подчеркивают: раннее выявление болезней спасает жизни, позволяет избежать тяжелых осложнений и дорогостоящей терапии на поздних стадиях. Профилактические медосмотры проводят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который инициировал президент Владимир Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Когда на УЗИ сказали о двойне, я полдня смотрела в стену»: как семья из Эжвы стала в один миг многодетной и ни на секунду не пожалела об этом

Семья из Эжвы раскрыла секреты семейного многодетного счастья (подробности)