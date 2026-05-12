Воркута попала в рейтинг городов, где люди чаще всего чувствуют одиночество

Воркута попала в десятку арктических городов, где люди чаще всего чувствуют одиночество.

Воркута оказалась в первой десятке населенных пунктов российской Арктики, жители которых чаще всего испытывают одиночество. Такие данные получили эксперты Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) в ходе социологического исследования, проведенного в ноябре-декабре 2025 года. Опрос охватил более 13,3 тысячи респондентов из 382 населенных пунктов десяти арктических регионов.

В топ-10 «одиноких» городов также вошли карельская Сегежа, красноярская Игарка, архангельские село Каргопоры и Онега, Беломорск, Тарко-Сале, а также Архангельск и Мурманск. В среднем 8% всех опрошенных заявили, что регулярно чувствуют себя одиноко. Аналитик ПОРА Олег Адамович связал это с миграционной структурой арктических городов. По его словам, в маленьких населенных пунктах люди чувствуют себя менее одиноко, в крупных – чаще. Этому способствует одинокое проживание и вахтовый характер работы: многие технические специалисты приезжают в Арктику на заработки, оставляя семьи и друзей далеко. Женам арктических городов тоже бывает одиноко, пока мужья месяцами работают вахтой.

В списке «самых общительных» поселений, где жители почти никогда не испытывают одиночества, оказались Новый Уренгой, Аксарка, Тазовский (ЯНАО), Белоярский (ХМАО) и Североморск. От 78,4% до 75,4% жителей этих городов заявили, что одиночество им практически незнакомо.

