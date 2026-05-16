В Коми с начала года 1748 семей получили «Подарок новорожденному»

Подарок положен на каждого младенца, даже если в семье родилась двойня или тройня. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На 1 мая 2026 года в Республике Коми вручили 1748 специальных наборов для новорожденных. Эта мера поддержки семей предоставляется в регионе в рамках национального проекта «Семья», который действует в стране по инициативе президента России Владимира Путина.

Исполняющая обязанности министра труда и социальной защиты Республики Коми Татьяна Майкова отметила, что каждая семья, где родился ребенок, получает «Подарок новорожденному» – комплект из 19 предметов, которые понадобятся маме для ухода за малышом в первые месяцы его жизни. При этом, сколько бы детей ни родилось в семье, подарок положен на каждого младенца, что особенно важно при рождении двойни или тройни. Это практичное и нужное дополнение к другим мерам поддержки семей, действующим в республике.

Татьяна Майкова также обратила внимание на особую значимость этого проекта. По ее словам, «Подарок новорожденному» – это первый знак внимания государства к новому человеку, который только появился на свет. И одновременно это поддержка родителей в самый ответственный и трогательный момент их жизни. Когда у семьи появляется малыш, забот и расходов хватает, а такой комплект позволяет родителям хотя бы на первых порах не тревожиться о самом необходимом – в наборе есть все.

В состав набора входят детская косметика, средства гигиены, подгузники, пеленки, одеяло, плед, комплект постельного белья, детская одежда и многое другое. Все это упаковано в специальную подарочную сумку. Получить комплект мамы могут прямо в роддоме на территории республики. Если роды прошли в другом регионе, подарок ждет семью после возвращения мамы и малыша домой – в медицинском учреждении по месту жительства.

Проект «Подарок новорожденному» действует в Коми с 2022 года. Сейчас эта мера поддержки стала частью национального проекта «Семья».

