В Воркуте приостановили продажу армянской минеральной воды

В ведомстве предупредили, что такую воду нельзя использовать в лечебных целях.

В Воркуте сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора приостановили продажу минеральной воды «Джермук», произведенной в Армении. Причиной оказалась в информации на этикетке, которая не соответствовала реальному составу напитка. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

При проверке образцов воды специалисты обнаружили завышенное содержание гидрокарбонатов, хлоридов и сульфатов. В Роспотребнадзоре предупредили, что это опасно для здоровья, а использовать такую воду в лечебных целях бесполезно и даже вредно. Юридическому лицу, которое занималось поставкой или продажей, выдали предписание – нарушения нужно устранить. С представителем торговой организации сейчас составляют административный протокол.

Власти подчеркнули, что оборот запрещенной продукции выявили благодаря системе обязательной маркировки товаров.

