Пятерых военнослужащих из Коми вернули из украинского плена

После обмена россияне находились в Беларуси, где им оказали психологическую и медицинскую помощь.

Пятеро военнослужащих из Республики Коми вернулись из украинского плена. Обмен состоялся 15 мая. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Вера Железцова. Всего с начала 2026 года из плена удалось вызволить 17 жителей Коми.

По данным Министерства обороны России, домой вернули 205 российских военных, взамен передали 205 украинских пленных. Сразу после обмена освобожденные находились в Республике Беларусь. Там им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Позже всех российских военнослужащих доставят в Россию, где они будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении россиян оказали Объединенные Арабские Эмираты.

