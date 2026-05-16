В южных и центральных районах Коми уже стартовал весенний грибной сезон

Ученый предупредил об опасности перепутать съедобные сморчки с ядовитыми строчками.

В южной и центральной частях Коми уже начался грибной сезон 2026 года. Научный сотрудник отдела флоры и растительности Севера Института биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, ученый-миколог Дмитрий Кириллов рассказал «Комиинформу», что весенняя часть сезона обычно длится с конца апреля до последних чисел мая. В этом году благоприятная теплая и влажная погода способствовала тому, что плодоношение началось во второй декаде мая – чуть раньше среднемноголетних сроков.

Миколог пояснил, что весенний слой образуют несколько видов грибов. Они не очень известны массовому грибнику, но высоко ценятся среди знатоков. Это настоящие короли весеннего леса – сморчковая шапочка и сморчок конический. Сморчковая шапочка в этом году показывает высокую продуктивность: ее плодовые тела массово появились в лиственных лесах с осиной и ольхой серой, а также по опушкам смешанных лесов.

Особенностью нынешнего сезона ученый назвал относительно высокую урожайность сморчка конического. В предыдущие годы он встречался лишь единичными экземплярами, а сейчас его можно собирать как обычный массовый съедобный гриб – в лесу попадаются целые «семейки».

Миколог призвал любителей тихой охоты не медлить. Сейчас самое время побродить по весеннему лесу, но нужно торопиться, так как срок весенних грибов очень короток.

