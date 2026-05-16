В Ухте 48-летний мужчина после ссоры ушел из дома и пропал

Мужчину обнаружили в квартире у друга, медицинская помощь ему не потребовалась.

Ухтинский аварийно-спасательный отряд «СПАС-КОМИ» Службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций выезжал на поиски человека. Как выяснил «Комиинформ», инцидент произошел 14 мая, когда после ссоры 48-летний мужчина ушел из дома и перестал отвечать на звонки. Родственники забеспокоились и обратились в полицию.

На поиски пропавшего в лесной массив в районе улицы Машиностроителей отправились сотрудники правоохранительных органов и спасатели. В итоге мужчину нашли в квартире у его друга. В помощи он не нуждался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Гены у малышей что надо!»: на лосеферме в Коми начался настоящий бэби-бум, в мае уже четыре малыша явились в этот мир

Трое лосят появились на свет на ферме в Якше (подробности)