В Ухте 48-летний мужчина после ссоры ушел из дома и пропал

Ухтинский аварийно-спасательный отряд «СПАС-КОМИ» Службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций выезжал на поиски человека. Как выяснил «Комиинформ», инцидент произошел 14 мая, когда после ссоры 48-летний мужчина ушел из дома и перестал отвечать на звонки. Родственники забеспокоились и обратились в полицию.
На поиски пропавшего в лесной массив в районе улицы Машиностроителей отправились сотрудники правоохранительных органов и спасатели. В итоге мужчину нашли в квартире у его друга. В помощи он не нуждался.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Гены у малышей что надо!»: на лосеферме в Коми начался настоящий бэби-бум, в мае уже четыре малыша явились в этот мир
Трое лосят появились на свет на ферме в Якше (подробности)