В Коми 471 человек пострадал от клещей

Первый укус клеща в этом году зафиксировали 29 марта в Сыктывдинском районе. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В управлении Роспотребнадзора по Республике Коми сообщили о ситуации с клещами. За неделю с 5 по 12 мая за медицинской помощью из-за присасывания насекомых обратились 280 человек, среди которых 65 детей. А всего с начала сезона активности клещей пострадал 471 житель республики, включая 110 несовершеннолетних.

Больше всего обращений зарегистрировали в Сыктывкаре – 186. Далее идут Прилузский район (59), Усть-Вымский (41), Сыктывдинский (40), Сысольский (31), Усть-Куломский (30), Корткеросский (21), Койгородский (19), Княжпогостский (19), Удорский (11). По 7 обращений пришлось на Ухту, 5 – на Троицко-Печорский район, по одному – на Сосногорский и Ижемский районы. Из всех пострадавших привитыми против клещевого энцефалита были 158 человек. Противоклещевой иммуноглобулин ввели 52 детям и 25 взрослым, а йодантипирин назначили 115 пострадавшим.

Анализ показал, что в 44,1 процента случаев клещи присосались к людям на придомовой территории. В 27,8 процента случаев это случилось в природных биотопах – во время охоты, рыбалки или просто при посещении леса. На дачных участках пострадали 24,3 процента обратившихся. В местах массового скопления людей – 1,7 процента. Еще 0,6 процента укусов связаны с профессиональной деятельностью в лесу. Кроме того, 10 человек привезли клещей из других регионов России.

В Роспотребнадзоре напомнили, что клещи переносят возбудителей разных заболеваний: клещевого энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, анаплазмоза и эрлихиоза. В Республике Коми 13 территорий считаются эндемичными по клещевому энцефалиту.

Против этого заболевания проводят иммунизацию. Курс состоит из двух прививок с интервалом 5-7 месяцев и ревакцинации через год. На сегодняшний день прививки получили 21 тысяча 688 человек – это 26,5 процента от годового плана. Первый случай укуса клеща в этом году зафиксировали 29 марта в Сыктывдинском районе. Для сравнения, за весь прошлый сезон в Коми пострадали от клещей больше 4,7 тысячи человек.

