В Печорском районе на территории лесничества разлилась нефть

Специалисты лесничества провели обследование территории, разлив локализуют.

В министерство природных ресурсов и экологии Коми 13 мая поступила информация о разгерметизации нефтепровода. Авария произошла на нефтесборном коллекторе Южно-Сотчемьюского месторождения, которое разрабатывает ООО «Косьюнефть». Специалисты каджеромского лесничества выехали на место и обследовали территорию.

Загрязнение зафиксировали на землях Зеленоборского участкового лесничества. Общая площадь поражения составила около одного гектара. По предварительным подсчетам, из нефтепровода вылилось примерно 5 кубометров нефтесодержащей жидкости. Часть нефтепродуктов попала в болото, которое находится рядом с трубопроводом.

Сейчас принимают меры, чтобы локализовать нефтяное загрязнение и не дать ему распространиться дальше. Муниципальная комиссия уже выезжала на место. Компания «Косьюнефть» представила план мероприятий по ликвидации последствий разлива. Ориентировочно очистку территории завершат к 1 июня 2026 года. За состоянием окружающей среды ведется постоянный мониторинг. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Гены у малышей что надо!»: на лосеферме в Коми начался настоящий бэби-бум, в мае уже четыре малыша явились в этот мир

Трое лосят появились на свет на ферме в Якше (подробности)