15-летний сыктывкарец на мотоцикле попал в больницу с переломом

Фото: ГАИ по РК

В Сыктывкаре 15-летний мотоциклист попал в больницу с переломом. В управлении Госавтоинспекции по Коми рассказали, что ДТП случилось 15 мая в 5 часов утра. Подросток 2010 года рождения ехал на мотоцикле Progasi Super Max по местечку Радиобиология, и около дома №1 не справился с управлением и опрокинулся прямо на проезжей части.

Врачи диагностировали у юноши открытый двухлодыжечный перелом, а также открытые раны голеностопного сустава и колена. Пострадавшего госпитализировали.

Уточняется, что в момент аварии он был в мотошлеме, но ехал без сопровождения взрослых, водительского удостоверения у него также нет. Мотоцикл отправили на специализированную стоянку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Гены у малышей что надо!»: на лосеферме в Коми начался настоящий бэби-бум, в мае уже четыре малыша явились в этот мир

Трое лосят появились на свет на ферме в Якше (подробности)