НовостиПроисшествия16 мая 2026 7:33

15-летний сыктывкарец на мотоцикле попал в больницу с переломом

Пдросток на мотоцикле не справился с управлением
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: ГАИ по РК

Фото: ГАИ по РК

В Сыктывкаре 15-летний мотоциклист попал в больницу с переломом. В управлении Госавтоинспекции по Коми рассказали, что ДТП случилось 15 мая в 5 часов утра. Подросток 2010 года рождения ехал на мотоцикле Progasi Super Max по местечку Радиобиология, и около дома №1 не справился с управлением и опрокинулся прямо на проезжей части.

Врачи диагностировали у юноши открытый двухлодыжечный перелом, а также открытые раны голеностопного сустава и колена. Пострадавшего госпитализировали.

Уточняется, что в момент аварии он был в мотошлеме, но ехал без сопровождения взрослых, водительского удостоверения у него также нет. Мотоцикл отправили на специализированную стоянку.

