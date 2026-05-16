Ликвидацию «туберкулезной» школы-интерната №4 в Ухте приостановили

Главная причина закрытия – низкая наполняемость, но региону предложили привлечь детей со стороны. Фото с сайта uhtainternat4.ucoz.ru.

Федеральное ведомство рекомендовало министерству образования и науки Коми привлечь в ухтинскую санаторную школу-интернат №4 недостающее количество детей из других регионов. Именно низкая наполняемость стала одной из главных причин, по которой учреждение собирались закрыть.

Как сообщила информационная программа «День», 12 мая состоялась онлайн-встреча общественников с представителями департамента проектной деятельности и развития региональных систем образования – это подразделение министерства просвещения России. Встреча прошла в формате трехстороннего диалога, в нем также участвовало министерство образования и науки Коми. Главной темой обсуждения стало возможное закрытие так называемой «туберкулезной» школы-интерната номер 4 в Ухте.

В публикации говорится, что представители федерального департамента задали региональному ведомству прямой вопрос: действительно ли основной причиной ликвидации стала низкая численность детей? Министерство образования Коми ответило утвердительно. На сегодняшний день в школе находятся всего 12 детей, хотя учреждение рассчитано на 120. Однако многие жители Ухты считают, что недобор учеников создали искусственно.

Итогом встречи стало решение о приостановке ликвидации санаторной школы-интерната номер 4. Региональному министерству, которое не смогло обеспечить набор детей из республики, порекомендовали привлечь недостающее количество учащихся из других регионов, чтобы учреждение могло продолжить работу.

