На северных реках Коми вода прибывает до 105 сантиметров в сутки

На Средней Печоре тоже начались подъемы, но неблагоприятных явлений не зафиксировали.

В Коми продолжают расти уровни воды на северных реках. По данным регионального Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, подъемы составляют от 5 до 105 сантиметров в сутки. При этом опасных и неблагоприятных явлений на реках пока не зафиксировали.

На реке Усе на участке между селом Петрунь и селом Адзьва, а также на реке Адзьве наблюдается ледоход – средней интенсивности и редкий. Вода продолжает прибывать на Верхней Печоре, на реках Илыч, Пижма, Цильма, Уса и ее притоках. Кроме того, начались подъемы уровней и на Средней Печоре.

