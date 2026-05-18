В Коми начали дорожать куриные яйца

Куриные яйца подорожали на 4,8 процента, а помидоры и огурцы подешевели.

За прошедшую неделю, с 5 по 12 мая, в Коми зафиксировали изменения потребительских цен на ряд товаров и услуг. Среди продуктов питания заметнее всего подорожали куриные яйца – прибавка составила 4,8 процента.

Также выросли в цене сухие молочные смеси для детского питания (+1,3 процента) и пшено (+1,1 процента). При этом некоторые товары стали дешевле. Мука пшеничная потеряла 3 процента стоимости, черный чай подешевел на 2,9 процента, свинина – на 2,4 процента. Сосиски и сардельки стали доступнее на 2 процента, поваренная соль – на 1,8 процента, макаронные изделия – на 1,7 процента.

Из плодоовощной продукции сильнее всего подорожал репчатый лук – на 10,1 процента. Белокочанная капуста прибавила 8,1 процента, столовая свекла – 1,8 процента. Помидоры, напротив, резко упали в цене – минус 14,3 процента. Огурцы подешевели на 13 процентов, а морковь – на 1,1 процента.

Среди лекарственных препаратов рост цен зафиксировали на римантадин (+2,5 процента), активированный уголь (+1,9 процента) и валидол (+1,6 процента). Подешевели левомеколь (минус 1,9 процента) и нимесулид (минус 1 процент).

Из непродовольственных товаров первой необходимости снизились цены на зубные пасты (минус 2,7 процента), сухие корма для домашних животных (минус 2,5 процента), туалетную бумагу (минус 1,9 процента), детские подгузники (минус 1,4 процента) и стиральные порошки (минус 1,3 процента). Среди остальных непродовольственных товаров подорожали электропылесосы (+2,2 процента) и шампуни (+1,6 процента). А вот смартфоны стали дешевле на 3,1 процента. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю не изменились.

