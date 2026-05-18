«Ни войти, ни выйти»: в доме на Морозова в Сыктывкаре свора домашних собак дважды в день устраивает туалет прямо в подъезде

Жители второго подъезда уже много лет не могут вынести запах из квартиры с 10 собаками.

Жители второго подъезда дома №151 по улице Морозова в Сыктывкаре уже много лет вынуждены соседствовать с квартирой, где обитает больше 10 собак. По словам жильцов, в доме живет женщина с огромным количеством собак, и дважды в день свора спускается на прогулку и по пути испражняется. В этот момент никто из жильцов не может нормально ни зайти в подъезд, ни выйти из него. В подъезде стоит зловонный, тошнотворный запах, клубки шерсти валяются повсюду и заносятся на обуви прямо в квартиры, передает «Комиинформ».

Жительница дома рассказала, что жильцы уже обращались в администрацию города и к участковому, собирали подписи, но ничего не добились, а ведь такое количество собак содержится в крошечной квартире, и животные тоже мучаются – из квартиры постоянно доносится лай. У людей, по их словам, больше нет сил терпеть.

Выяснилось, что эта проблема тянется уже много лет. Еще в 2019 году жители направляли письмо о нарушении санитарных норм в администрацию Сыктывкара и Роспотребнадзор. В Управлении жилищно-коммунального хозяйства города тогда пояснили, что у них нет рычагов влияния на владельцев животных.

Роспотребнадзор Коми провел обследование и установил, что сам подъезд и прилегающая территория находятся в удовлетворительном состоянии, следов жизнедеятельности животных, а также насекомых и грызунов не обнаружили. Дверь в квартиру не открыли, поэтому провести обследование внутри жилища не представилось возможным. Нарушений санитарных норм выявлено не было. Санитарные правила не регламентируют требования к содержанию домашних животных. Предъявить претензии о нецелевом использовании жилья может только орган местного самоуправления.

