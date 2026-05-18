На Коми обрушатся грозы и штормовой ветер

Спасатели призвали жителей 9 районов и Сыктывкара отказаться от поездок и прогулок по лесу. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 18 мая южные и центральные районы Республики Коми окажутся под воздействием грозового фронта. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды сразу на обширной территории. Спасатели уже призвали местных жителей отказаться от поездок, прогулок по лесу и участия в массовых мероприятиях. Главную опасность представляют шквалистый ветер и высокая вероятность локальных чрезвычайных ситуаций.

По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, до 20 часов вечера грозы ожидаются в Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Княжпогостском, Корткеросском, Усть-Куломском и Троицко-Печорском районах, а также в Сыктывкаре. Местами порывы ветра могут усиливаться до 15-17 метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лазанья из оленины, бургер с картофельной лепешкой и рыба, копченая в утюге: шеф-повар Александр Белькович попробовал на вкус Коми

Шеф-повар Александр Белькович попробовал в Сыктывкаре кабана, оленину, лосятину (подробности)