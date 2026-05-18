НовостиОбщество18 мая 2026 7:47

На Коми обрушатся грозы и штормовой ветер

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за надвигающегося грозового фронта
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Спасатели призвали жителей 9 районов и Сыктывкара отказаться от поездок и прогулок по лесу.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 18 мая южные и центральные районы Республики Коми окажутся под воздействием грозового фронта. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды сразу на обширной территории. Спасатели уже призвали местных жителей отказаться от поездок, прогулок по лесу и участия в массовых мероприятиях. Главную опасность представляют шквалистый ветер и высокая вероятность локальных чрезвычайных ситуаций.

По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, до 20 часов вечера грозы ожидаются в Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Княжпогостском, Корткеросском, Усть-Куломском и Троицко-Печорском районах, а также в Сыктывкаре. Местами порывы ветра могут усиливаться до 15-17 метров в секунду.

