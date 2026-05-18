В Сыктывкаре аномальная жара обновила два температурных рекорда

Синоптики прогнозировали, что в мае средняя температура будет близка к норме, но первая половина месяца ожидалась теплее обычного. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре минувшие выходные, 16 и 17 мая, запомнились двумя температурными рекордами. По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, в субботу суточный минимум температуры в столице республики составил +13,7 градуса, а максимум достиг +29,5 градуса. Последний показатель оказался выше рекорда, установленного пять лет назад, на 2,8 градуса.

В целом за те сутки холоднее всего ночью было в селе Петрунь города Инты – там температура опустилась до -5,3 градуса. Теплее всего – в деревне Вендинга Удорского района, где зафиксировали +15,9 градуса. Днем холоднее всего оказалось в Воркуте – всего +4,7 градуса. А самым жарким местом стало село Объячево Прилузского района – столбик термометра поднялся до +30,7 градуса.

На следующий день, 17 мая, в Сыктывкаре побили еще один рекорд. Суточный минимум составил +14,4 градуса, а максимум достиг +30,7 градуса. Это превысило результат 1955 года на 2,1 градуса.

На других метеостанциях Коми холоднее всего ночью снова было в Воркуте – +0,7 градуса. Самую теплую ночь зафиксировали в селе Окунев Нос Усть-Цилемского района – +17,2 градуса. Днем максимальная температура оказалась сразу в двух населенных пунктах: в селах Объячево и Койгородок воздух прогрелся до +31,4 градуса. Холоднее всего днем было в Воркуте – всего +14 градусов.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что среднемесячная температура воздуха в мае будет близкой к климатической норме. В южных районах ожидали +8…+9 градусов, на крайнем юге – +10 градусов, в центральных и северных районах – +5…+7 градусов, а на крайнем севере – +2…+4 градуса. В прогнозе также указывалось, что в первую половину месяца температурный фон будет повышенным относительно нормы, а во второй – близким к ней, хотя в отдельные дни возможны похолодания. Погода в течение мая будет формироваться под чередующимся влиянием антициклонов и циклонов, поэтому периоды малооблачной и сухой погоды будут сменяться днями с осадками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лазанья из оленины, бургер с картофельной лепешкой и рыба, копченая в утюге: шеф-повар Александр Белькович попробовал на вкус Коми

Шеф-повар Александр Белькович попробовал в Сыктывкаре кабана, оленину, лосятину (подробности)