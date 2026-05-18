Начальнику ГО и ЧС Сыктывкара смягчили меру пресечения

Защита обжаловала продление срока содержания под стражей и добилась изменения меры пресечения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре суд изменил меру пресечения в отношении начальника городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Олега Атаманюка. Напомним, его обвиняют по делу о взятке. Теперь чиновник отправлен под домашний арест.

Ранее, в апреле, суд уже отклонял апелляционную жалобу его адвоката, который просил перевести подзащитного из СИЗО домой. А 20 марта Сыктывкарский городской суд продлевал Олегу Атаманюку срок содержания под стражей. Защита не согласилась с этим решением и обжаловала его в вышестоящей инстанции.

По данным следствия, в 2022-2023 годах Атаманюк получил от представителей коммерческих организаций крупную взятку. Действовали они группой лиц по предварительному сговору. Деньги чиновнику заплатили за незаконные действия в их пользу, а именно, за беспрепятственную приемку работ по муниципальным контрактам на капитальный ремонт пожарных водоемов, а также за согласование документов для оплаты. При этом фигурант знал, что работы выполнены не в полном объеме.

