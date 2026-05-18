В Усть-Цилемском районе горит лес на площади 5 гектаров

Сезон лесных пожаров в Коми открылся 14 мая. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Цилемском районе Коми действует один лесной пожар. Об этом сообщает информационная аналитическая система «Лесные пожары». Возгорание находится в 21 километре от населенного пункта Трусово, его площадь составляет 5 гектаров. Причиной возгорания лесного массива стала гроза.

Напомним, сезон лесных пожаров в республике в этом году открылся 14 мая. Уже 15 мая недалеко от деревни Бор в Усть-Цилемском районе потушили 4 пожара. Их общая площадь превысила 23 гектара. Во всех случаях причиной возникновения огня стало местное население.

Кроме того, в социальных сетях распространяются фотографии горящей травы и леса в районе Яреги. Очевидцы указывают, что причиной могут быть жаркая погода и сжигание кустов, которые растут вдоль железной дороги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лазанья из оленины, бургер с картофельной лепешкой и рыба, копченая в утюге: шеф-повар Александр Белькович попробовал на вкус Коми

Шеф-повар Александр Белькович попробовал в Сыктывкаре кабана, оленину, лосятину (подробности)