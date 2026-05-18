Уроженка Ухты Оксана Самойлова не смогла вспомнить столицу Башкирии

Джиган напомнил экс-супруге название столицы, и она смогла угадать слово «уфология».

Уроженка Ухты, блогер и «светская львица» Оксана Самойлова попала в неловкую ситуацию во время телеигры. Ей нужно было угадать слово «уфология», а для этого - вспомнить, какой город является столицей Башкирии. Самойлова также несколько раз прочитала название республики с ошибкой «БашкорКостан».

Инфлюенсер хотела позвонить телеведущей Ляйсан Утяшевой, но в итоге выбрала звонок своему бывшему мужу рэперу Джигану. Именно он напомнил ей про Уфу, после чего блогерша смогла дать правильный ответ.

Напомним, брак Оксаны Самойловой и Джигана официально расторгнут. Савеловский районный суд Москвы принял такое решение 1 апреля. Рассмотрение иска о расторжении брака и встречного иска Джигана о признании брачного договора недействительным проходило в закрытом режиме. По встречным требованиям стороны заключили мировое соглашение.

