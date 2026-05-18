В Ижемском районе на трассу вышел крупный матерый медведь

В Ижемском районе медведь вышел на трассу, людей просят быть осторожными. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На трассе в Ижемском районе заметили крупного матерого медведя. Хищник вышел на дорогу от села Ижма в сторону деревни Константиновка, в том месте, где сейчас строят канализационные очистные сооружения.

Местная администрация призвала жителей быть осторожнее и сообщила, что информацию о появлении зверя уже направили в отдел МВД и в Охотнадзор.

В своем посте, опубликованном 18 мая, чиновники попросили население сохранять бдительность, постараться не гулять в одиночку и не отпускать детей и подростков одних. Если кто-то увидит дикое животное в пределах населенного пункта, нужно немедленно сообщить об этом по единому номеру экстренных служб – 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лазанья из оленины, бургер с картофельной лепешкой и рыба, копченая в утюге: шеф-повар Александр Белькович попробовал на вкус Коми

Шеф-повар Александр Белькович попробовал в Сыктывкаре кабана, оленину, лосятину (подробности)