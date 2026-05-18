В Сыктывкаре на улице Советской из-под земли забил фонтан

Водоснабжение обещают восстановить до 17 часов.

В Сыктывкаре при земляных работ повредили водопроводную трубу. Из-за аварии на улице Советской из-под земли забил большой фонтан, который успели снять на видео очевидцы. Об этом сообщила администрация города.

В мэрии уточнили со ссылкой на «Сыктывкарский водоканал», что сторонняя организация повредила водопровод из полиэтилена низкого давления (ПНД) диаметром 160 миллиметров. В результате аварии без холодной воды остались два многоквартирных дома – №26 и №28А по улице Советской. На время ремонта жителям подвозят воду. Пункт раздачи организовали у дома номер 26.

Водоканал планирует завершить работы и включить воду до 17 часов.

