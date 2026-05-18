В Прилузском районе при пожаре из дома спасли трех человек

Фото: МЧС по РБ

За минувшие дежурные сутки в Коми спасатели ликвидировали шесть пожаров. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Самое серьезное возгорание случилось в селе Летка Прилузского района. Там загорелся частный жилой дом на улице Первомайской. Огонь охватил 120 квадратных метров, но его удалось потушить. Из дома эвакуировали трех человек. По предварительным данным, причиной стала неисправность электрооборудования.

В деревне Морово Сыктывдинского района горела сухая трава. Пламя прошло по 23 гектарам. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. В Сосногорске пожарные тушили заброшенное строение на улице Колхозной. Огонь уничтожил 50 квадратных метров. Причина та же – неосторожное обращение с огнем.

В селе Визинга горела хозяйственная постройка на улице Куратова. Площадь возгорания составила 32 квадратных метра. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. В деревне Чукчино Усть-Цилемского района загорелась сухая трава, угрозу устранили на площади 90 квадратных метров. И здесь предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.

В селе Мохча Ижемского района спасатели тушили сухую траву на площади 300 квадратных метров. Причина пожара также – неосторожное обращение с огнем.

