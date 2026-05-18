На покос и уборку травы в скверах Ухты потратят почти 2 млн рублей

На покос и уборку травы на территории скверов и склонов в Ухте планируют потратить 1,96 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Власти искали подрядчика, который выполнит работы по скашиванию растительности. Начальная цена контракта составляла 2,63 млн рублей. На конкурс подали три заявки. Победителем стал участник, предложивший выполнить работы за 1,96 млн рублей.

Покос и уборку травы осуществят в два этапа. Первый из них завершится 15 июля, а второй до 31 августа. Общая площадь, где выполнят работы, составит 407,9 тысячи квадратных метров. Уточняется, что косить траву будут в 21 общественном месте.