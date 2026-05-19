В Койгородском, Прилузском и Корткеросском районах Коми отключили отопление

В нескольких районах Коми завершился отопительный сезон.

В Коми продолжают отключать отопление. 18 мая сразу в нескольких районах завершился отопительный сезон. В Койгородском районе управляющая организация ООО «Север» сообщила о начале консервации домов. Специалисты проверяют верхние и нижние воздушные точки, запорную арматуру, фильтры и приборы учета. В тот же день в Прилузском районе тоже приняли решение отключить тепло. Теплоснабжающим организациям порекомендовали отключить системы отопления у потребителей и начать подготовку к следующему отопительному сезону – 2026-2027 годов. Системы теплоснабжения переводят на летний режим работы.

В Корткеросском районе сезон завершили также 18 мая. Все ремонтно-восстановительные работы на объектах теплоэнергетики и инженерной инфраструктуры здесь должны закончить до 1 сентября 2026 года. В Ухте в этот же день перестали подавать тепло на объекты.

Руководитель администрации Печоры Олег Шутов написал в соцсетях, что теплоснабжающим организациям порекомендовали завершить отопительный период с 19 мая. Это касается всех объектов жилищно-коммунального хозяйства, газового и энергетического комплексов, а также больниц, школ, детских садов и учреждений культуры района. По данным администрации Вуктыла, в этом округе отопительный сезон тоже закончат с 19 мая.

Ранее тепло отключили в Сыктывкаре, Сосногорском, Сыктывдинском, Усть-Куломском районах, а также в Княжпогостском округе.

