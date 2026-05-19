Дарья Валова из Коми споет на конкурсе «Звезда – 2026» в Москве

Дарья Валова преподает вокал и входит в Российское авторское общество. Фото: личный архив.

Уроженка Коми Дарья Валова выступит на Международном вокальном конкурсе «Звезда – 2026». Список участников опубликовали на официальной странице федерального состязания. Республику представит певица, актриса, автор песен и композитор. Дарья обладает редким тембром – контральто, а еще преподает вокал и состоит в Российском авторском обществе. На своей странице во «ВКонтакте» она написала, что для нее это будет первый опыт участия в таком масштабном телепроекте.

Напомним, что «Звезда» – это музыкальное соревнование, куда съезжаются исполнители со всех регионов России и из-за рубежа. В этом году на конкурс пригласили 95 музыкантов. Они приедут не только из разных уголков страны, но и из Абхазии, Таджикистана, Узбекистана и Болгарии. Соревнование проводят при поддержке Министерства обороны и Министерства культуры Российской Федерации.

Главная задача конкурса – показать, насколько богат творческий потенциал исполнителей из самых отдаленных уголков страны, а также отразить красоту и самобытность разных регионов России и мира. По задумке организаторов, каждое выступление могут сопровождать эффектные видео-открытки о том крае, который представляет участник, и о нем самом. Это презентационные ролики (профайлы) длительностью не меньше 40 секунд. Все они выполнены в едином стиле, но при этом отражают характер каждого исполнителя.

