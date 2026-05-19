Индустриальный парк «Зеленец» в Коми хотят запустить 1 сентября

Инвестор вложит 750 млн рублей, а резиденты – еще 500 млн. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Первый в Коми индустриальный парк «Зеленец» планируют открыть 1 сентября 2026 года. Об этом рассказал инвестор проекта и владелец акционерного общества «ИП «Зеленец» Артем Драгунов. Сейчас четыре будущих резидента заняты подготовкой проектно-сметной документации и адаптацией технологического оборудования под новую площадку. Все они работают в сфере производства оборудования и создания дата-центров.

Строительство парка в Сыктывдинском районе началось еще в 2022 году. Изначально проект ориентировали на глубокую переработку древесины, а запуск комплекса планировали на конец 2024 года. Но сроки пришлось пересмотреть. По словам Артема Драгунова, концепцию парка изменили из-за того, что экспорт продукции деревообработки в страны Евросоюза сократился. В результате часть потенциальных резидентов отказалась от участия в проекте.

Теперь главное направление парка – производство оборудования и создание опытно-производственной площадки для развития цифровых сервисов на территории республики. Инвестор сообщил, что его вложения составят около 750 миллионов рублей. Резиденты планируют вложить еще порядка 500 миллионов рублей.

