На трассе Сыктывкар – Ухта в ДТП погибли два человека

Водитель и пассажир Toyota Corolla скончались на месте, женщина в больнице с переломами и ушибами.

В Княжпогостском округе произошло смертельное ДТП. Как рассказали в ГАИ по Коми, авария случилась 19 мая в 19:30. 52-летний мужчина ехал за рулем Toyota Corolla по трассе Сыктывкар – Ухта. На 90-м километре он не справился с управлением, машина съехала в левый кювет по ходу движения и врезалась в дерево.

Водитель и его 54-летний пассажир погибли на месте от полученных травм, а 47-летняя пассажирка выжила, но сильно пострадала. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб правого плечевого сустава, перелом плеча, ушиб грудной клетки, тупую травму живота и открытую рану бедра. Женщину госпитализировали. Она была пристегнута ремнем безопасности.

В Госавтоинспекции рассказали, что водитель получил права в 2011 году. В 2020 году его лишили прав на управление транспортом, но это решение вступило в силу только в 2025 году.

