Жительница Усинска перешла по ссылке «Скоро похороны» и лишилась 10 тысяч рублей

Жертва поверила в сообщение от якобы знакомого и попалась на уловку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В усинскую полицию обратилась 48-летняя местная жительница. По ее словам, у нее украли деньги с банковской карты. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Коми.

Женщине в мессенджер пришло смс от якобы знакомого, а в сообщении была неизвестная ссылка с подписью «Скоро похороны». Женщина ничего не заподозрила и нажала на нее, после чего на телефон загрузилась вредоносная программа. Чуть позже гражданка заметила, что с ее карты списали деньги – больше 10 тысяч рублей.

Следователь возбудил уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса – кража с банковского счета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Характер у малыша будет своенравный и свободолюбивый»: на лосеферме в Коми продолжается отёл, здесь родился уже пятый лосёнок

На лосеферме в Якше лосиха Милка родила малыша Котю (подробности)