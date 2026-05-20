Жителя Сыктывкара будут судить за порно в интернете

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП
В Коми осудят 44-летнего жителя Сыктывкара. Мужчину обвиняют в незаконном распространении порнографических материалов через интернет.
По версии следствия, в мае 2025 года сыктывкарец разместил в открытом публичном чате одной из социальных сетей два фотоизображения порнографического характера, которые сам их и создал. Доступ к этому чату имел неограниченный круг пользователей.
Уголовное дело направили в Эжвинский районный суд Сыктывкара для рассмотрения по существу. Расследование вела следственная часть Следственного управления МВД по Республике Коми.
