Жительница Сосногорска признана банкротом, но продолжала пользоваться машиной

Прокуратура Сосногорска провела проверку того, как местная жительница исполняет закон о банкротстве. Выяснилось, что несмотря на то, что закон и решение суда обязывали ее сохранять имущество и передать его арбитражному управляющему, женщина продолжала пользоваться своей машиной. Она допустила, что автомобиль оказался разукомплектован, и уклонялась от передачи управляющему и транспорта, и документов на него, чтобы его можно было продать на торгах.

Прокуратура возбудила против банкрота административное дело – незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего. Арбитражный суд Коми рассмотрел материалы, которые представила прокуратура, и привлек женщину к ответственности – вынес предупреждение.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

