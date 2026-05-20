Суд Коми оставил в силе приговор работникам «Нобель Ойл» за сокрытие информации

Один из осужденных настаивал на невиновности, но апелляция отклонила жалобу.

Верховный суд Коми рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело против двух работников ООО «Нобель Ойл». Усинский городской суд в феврале этого года признал их виновными в сокрытии и искажении информации о событиях, которые создавали опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды. Государственное обвинение поддерживал представитель прокуратуры Коми.

Суд установил, что 29 июня 2023 года на Южно-Ошском нефтяном месторождении в Усинском районе нашли следы разлива нефтесодержащей жидкости. Экспертиза показала: инцидент случился из-за разгерметизации нефтепровода, который эксплуатировала компания. Это привело к загрязнению земель, а также реки Колва и безымянного ручья. Должностные лица организации, вопреки закону, не сообщили об аварии в уполномоченные органы сразу. Они исполнили свои прямые обязанности только через три дня. Это создало реальную угрозу для людей и природы.

Первая инстанция назначила подсудимым штрафы в размере 180 тысяч и 190 тысяч рублей. Но от уплаты их освободили, потому что истек срок давности уголовного преследования. Один из осужденных не согласился с приговором и заявил о своей невиновности. Однако апелляционный суд поддержал позицию гособвинителя, оставил приговор без изменений, а жалобу – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

