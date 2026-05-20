Атака БПЛА признана новой угрозой при проведении ЕГЭ в Коми

Ситуационный центр привлечет 66 учащихся колледжей Сыктывкара.

В 2026 году ЕГЭ будут сдавать чуть больше 3,6 тысячи выпускников 11-х классов Коми. Напомним, что пробные экзамены и досрочный период уже завершились, а основной этап пройдет с 1 июня по 9 июля, дополнительный – с 4 по 25 сентября.

Исполняющий обязанности министра образования и науки Олег Холопов напомнил, что к экзаменам допускают учеников без академических задолженностей, с годовыми отметками не ниже удовлетворительных и с зачтенным итоговым сочинением. Только два человека не сдали сочинение – их не пустят на тесты. Чтобы получить аттестат, нужно сдать обязательные русский язык и математику. Для поступления в вуз нужны предметы по выбору. Чаще всего ученики выбирают обществознание, информатику, биологию и историю.

Всего в форме ЕГЭ будут сдавать 3605 школьников, в виде выпускного экзамена – 47, в совмещенном формате – трое (для детей с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью). Также в основной период ЕГЭ сдают 308 выпускников прошлых лет, 77 учащихся техникумов и колледжей и восемь десятиклассников, которые завершили курс по географии.

Организуют 76 пунктов проведения экзаменов. Все аудитории оснастят видеонаблюдением, также будет наблюдение из штаба. На каждом пункте дежурят врачи и полицейские. Силовики за полтора-два часа до старта проверят объекты, по возможности с кинологами. Досмотр вести не будут – это обязанность организаторов. Нововведение – камеры у входа в пункт, чтобы фиксировать допуск к экзаменам.

За порядком будет следить республиканский ситуационный информационный центр. Работать будут в прямом эфире. К наблюдению привлекут 66 учащихся колледжей Сыктывкара. Олег Холопов подчеркнул, что на региональном уровне создали штаб для быстрого реагирования на любые угрозы. Уже отрабатывали сигналы о минировании школ, но есть и другие сценарии. С этого года появилась новая опасность – атаки беспилотников. По этому поводу тоже обсуждали, как действовать.

После 20 мая муниципалитеты получат инструкции. Решение об остановке экзамена будут принимать при двух сигналах: речевом оповещении об угрозе БПЛА и смс-рассылке о введении такого режима, передает БНК.

