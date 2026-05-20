В Ижме второй раз за неделю видели крупного медведя

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В селе Ижма второй раз за неделю заметили крупного медведя. Дикое животное вышло в жилую зону сегодня, 20 мая, в районе Больничного городка, недалеко от поворота на аэропорт. А в понедельник, 18 мая, предположительно того же самого косолапого видели на трассе из Ижмы в сторону Константиновки, там, где строят канализационные очистные сооружения.

Информацию о появлении зверя передали в полицию и охотнадзор. В администрации Ижемского района попросили жителей быть осторожнее, не гулять в одиночку и не оставлять детей без присмотра.

Если вы увидели медведя в селе, нужно сразу звонить по единому номеру экстренных служб – 112.

