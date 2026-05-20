Коми обеспечена врачами на 93 процента

В медвузах по целевому контракту учатся 536 студентов из Коми. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми снижается нехватка врачей. В министерстве здравоохранения республики сообщили, что регион обеспечен медиками на 93 процента, а средним медицинским персоналом – на 96 процентов. Такие цифры привела министр Ирина Кондратьева.

Сейчас в государственной системе здравоохранения трудятся около 3 тысяч врачей и примерно 9 тысяч средних медработников.

В прошлом году в республику привлекли 421 врача, а в планах на 2026 год – трудоустроить еще 204 специалиста. Большую помощь в решении кадровых проблем оказывают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Напомним, что в прошлом году по ним приехали 68 медицинских работников: 52 врача и 16 специалистов со средним образованием. В этом году ожидают еще 40 врачей и 7 фельдшеров. Программы дают медикам поддержку от 1 до 2 миллионов рублей, стабильный заработок и социальные гарантии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Характер у малыша будет своенравный и свободолюбивый»: на лосеферме в Коми продолжается отёл, здесь родился уже пятый лосёнок

На лосеферме в Якше лосиха Милка родила малыша Котю (подробности)