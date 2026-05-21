В Коми умер замначальника Центра ГИМС Анатолий Редько

Похоронят ветерана МЧС на Верхнечовском кладбище.

Ушел из жизни заместитель начальника центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Коми Анатолий Редько. Об этом сообщили в ведомстве. Мужчины не стало 19 мая.

Анатолий Редько отдал Отечеству больше 40 лет. С 1982 по 2010 год он служил по призыву и контракту во внутренних войсках МВД России. Уволен в запас в звании подполковника. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. В системе МЧС России работал с 2011 года.

Сослуживцы запомнили его как ответственного, дисциплинированного и преданного делу человека, надежного товарища. За время службы во внутренних войсках Анатолий Редько получил медаль Суворова и другие награды. А в Главном управлении МЧС по Коми его не раз отмечали ведомственными знаками отличия.

Прощание пройдет 23 мая в 10:00 в ритуальном зале на улице Гаражная, 8. Похоронят ветерана на Верхнечовском кладбище.

