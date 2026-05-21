НовостиОбщество21 мая 2026 7:44

В Коми умер замначальника Центра ГИМС Анатолий Редько

Подполковник запаса участвовал в боевых на Северном Кавказе и награжден медалью Суворова
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Похоронят ветерана МЧС на Верхнечовском кладбище.

Ушел из жизни заместитель начальника центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Коми Анатолий Редько. Об этом сообщили в ведомстве. Мужчины не стало 19 мая.

Анатолий Редько отдал Отечеству больше 40 лет. С 1982 по 2010 год он служил по призыву и контракту во внутренних войсках МВД России. Уволен в запас в звании подполковника. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. В системе МЧС России работал с 2011 года.

Сослуживцы запомнили его как ответственного, дисциплинированного и преданного делу человека, надежного товарища. За время службы во внутренних войсках Анатолий Редько получил медаль Суворова и другие награды. А в Главном управлении МЧС по Коми его не раз отмечали ведомственными знаками отличия.

Прощание пройдет 23 мая в 10:00 в ритуальном зале на улице Гаражная, 8. Похоронят ветерана на Верхнечовском кладбище.

