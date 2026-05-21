В Коми продолжают дешеветь огурцы

Сосиски и сардельки прибавили 3,5%, свинина – 3,2%. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю, с 13 по 18 мая, в Коми зафиксировали изменения цен на ряд товаров и услуг. Среди продуктов питания заметнее всего подорожали куры – +4,6%. Также выросли в цене сосиски и сардельки (+3,5%), свинина (+3,2%), сахар-песок (+1,6%) и творог (+1,2%). При этом некоторые продукты стали дешевле. Куриные яйца потеряли 3,5%, сливочное масло – 2,6%, ультрапастеризованное молоко – 1,9%, поваренная соль – 1,7%, вареные колбасы – 1,2%, черный чай – 1%.

Из плодоовощной продукции подорожали белокочанная капуста (+3,5%) и репчатый лук (+1,1%). А вот огурцы резко упали в цене –11,6%. Помидоры подешевели на 6,3%, яблоки – на 4%, морковь – на 2,3%, картофель – на 1,7%.

Среди лекарств цены изменились незначительно. Нафазолин подорожал на 2,3%, левомеколь – на 1%. Из непродовольственных товаров снизились цены на женские колготки (–1,5%) и телевизоры (–1%). Бензин стал дороже на 0,2%, а дизельное топливо осталось по прежней цене.

