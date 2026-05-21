На территории запрещали охоту и вывоз кормов, ограничения действовали целый год. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

В Ижемском районе сняли карантин по трихинеллезу диких животных. Ограничения ввели год назад – 20 мая 2025 года. Тогда в Ижемском участковом лесничестве региональная ветлаборатория обнаружила заболевание у добытого медведя. Там установили очаг трихинеллеза и определили границы неблагополучной территории.

На весь год в этом месте запретили охоту, а также вывоз кормов и продуктов убоя от восприимчивых к болезни животных. В неблагополучном пункте нельзя было проводить любые мероприятия, связанные с передвижением и скоплением зверей. Местные власти обязали информировать население об эпизоотическом очаге и не пускать на территорию безнадзорных животных. Численность восприимчивых видов нужно было регулировать, а трупы зараженных обитателей леса и продукты их убоя – утилизировать.

Карантин длился ровно год после убоя последнего больного зверя. 20 мая 2026 года служба ветеринарии Коми подписала приказ об отмене ограничений.

