Жительница Коми лишилась водительских прав за пьяную езду

Суд назначил 160 часов обязательных работ и запретил садиться за руль на 2 года.

Прилузский районный суд вынес приговор 39-летней жительнице села Объячево. Женщину признали виновной в управлении автомобилем в нетрезвом виде, при этом ранее ее уже наказывали за такое же нарушение.

Как установили судьи, в ночь с 21 на 22 февраля 2026 года женщина каталась по селу вместе со знакомым на его машине. Во время поездки она выпила бутылку пива, а когда они собрались домой, приятель разрешил ей сесть за руль. Недолго проехав, она попала в поле зрения сотрудников ДПС. Женщина испугалась, что ее снова накажут за пьяную езду, и попыталась перебраться на пассажирское сиденье, но не успела. Полицейским она сразу призналась, что выпила пива и что у нее нет прав. От прохождения освидетельствования отказалась.

В ходе проверки выяснилось: раньше женщину уже лишали водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. Суд назначил ей 160 часов обязательных работ. Кроме того, на 2 года ей запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Приговор пока не вступил в законную силу. Расследование вел отдел МВД по Прилузскому району.

Владелец автомобиля, который разрешил пьяной женщине без прав сесть за руль, еще до вынесения этого приговора получил от мирового судьи 30 тысяч рублей штрафа.

