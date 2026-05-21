В Сыктывкаре годовалый мальчик засунул в нос батарейку и получил химический ожог

Ребенок жестами показал матери, что в носу что-то мешает, его срочно повезли в больницу.

В Сыктывкаре врачи спасли годовалого мальчика, который засунул себе в нос батарейку. Ребенок сам подошел к матери и жестами показал, что что-то туда засунул, и женщина экстренно доставила его в Республиканскую детскую клиническую больницу.

В пресс-службе министерства здравоохранения Коми рассказали, что специалисты больницы сразу провели комплексное обследование. Они точно определили, где находится маленькая плоская батарейка и провели операцию.

Хотя родители обратились за помощью вовремя, батарейка успела пробыть в носу несколько часов. За это время из-за химических процессов произошел ожог нижней носовой раковины. Это привело к отмиранию тканей и временной потере обоняния у малыша, но врачи заверили: обоняние восстановится в ближайшее время, а на общую работу организма инцидент не повлиял.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Характер у малыша будет своенравный и свободолюбивый»: на лосеферме в Коми продолжается отёл, здесь родился уже пятый лосёнок

На лосеферме в Якше лосиха Милка родила малыша Котю (подробности)