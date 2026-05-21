В Сыктывкаре пройдет рейд «Нетрезвый водитель»

С 22 мая на дорогах столицы Коми начнутся сплошные проверки водителей.

Госавтоинспекция Сыктывкара предупредила водителей о профилактическом мероприятии «Нетрезвый водитель». Оно пройдет в столице Коми с 22 по 24 мая. В эти дни наряды дорожно-патрульной службы усилят и максимально приблизят к самым оживленным участкам улично-дорожной сети. Особое внимание инспекторы уделят тем, кто садится за руль пьяным.

В один из дней рейда организуют массовые проверки автомобилей. На определенном участке дороги сотрудники ГИБДД будут останавливать все проезжающие машины, чтобы оценить состояние каждого водителя. Такой метод «сплошных проверок» помогает быстро выявить нетрезвых автомобилистов и отстранить их от управления.

В Госавтоинспекции напомнили: езда в нетрезвом виде, а также отказ от медосвидетельствования наказываются одинаково. Нарушителю грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

