Житель села Дон из ревности запер жену в погребе, избил и возил по району

Потерпевшую нашли дома с побоями, когда она не вышла на работу.

В Усть-Куломском районе вынесли приговор 38-летнему жителю села Дон. Мужчину признали виновным в похищении собственной жены с угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия.

В суде установили, что в ноябре прошлого года он из ревности удерживал супругу против ее воли. Мужчина избил женщину, отнял у нее мобильный телефон и запер в погребе. Когда несчастная попыталась сбежать, мужчина силой вернул ее в дом, снова избил, а потом насильно посадил в машину и несколько часов возил по району, не давая выйти из салона. Во время удержания он применял физическую силу, угрожал убийством и заставлял жену пить алкоголь. Попытки женщины позвать на помощь посторонних ни к чему не привели.

О преступлении стало известно только на следующий день. Мать потерпевшей забеспокоилась, что дочь не вышла на работу, и пошла ее искать. Дома она обнаружила женщину со множеством телесных повреждений. При этом мать самого подсудимого, увидев состояние невестки, отказалась вызывать полицию. На просьбы помочь она ответила: «Не надо выносить сор из избы».

Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

