Мать шестерых детей из Сыктывкара добилась жилья

Прокуратура Эжвинского района Сыктывкара помогла многодетной матери отстоять жилищные права. Женщина растит шестерых детей и обратилась в надзорное ведомство с жалобой. Выяснилось, что после развода и лишения бывшего мужа родительских прав она продала общую квартиру в Сыктывкаре, а вырученные деньги поделила с экс-супругом. Женщина на свою долю купила жилье в Эжвинском районе, но квартира оказалась меньше учетной нормы.
При этом на учет для получения единовременной социальной выплаты на покупку жилья женщину не поставили. Прокуратура обратилась в суд. В ходе разбирательства надзорное ведомство доказало, что сделка по продаже квартиры была вынужденной из-за неправильного поведения бывшего мужа. Суд согласился с доводами прокуратуры и постановил поставить заявительницу на учет для получения жилищной субсидии.
Прокуратура проконтролирует, как выполнят решение суда, когда оно вступит в законную силу.
