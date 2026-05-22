В Коми ожидаются ливни, грозы и ветер до 17 метров в секунду

Водителям советуют быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Жителей Коми предупредили о непогоде. По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, днем 22 мая с 9 до 22 часов в южных и отдельных центральных районах ожидаются грозы, местами сильные ливни (15 мм и больше). Западный ветер усилится до 15-17 метров в секунду.

Штормовое предупреждение объявили в Удорском, Княжпогостском, Троицко-Печорском, Усть-Вымском, Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Куломском, Сысольском, Прилузском, Койгородском районах, а также в Сыктывкаре и Вуктыле.

Главное управление МЧС России по Коми дало ряд рекомендаций. Людям советуют воздержаться от туристических походов, прогулок в лесу, поездок на водных объектах и участия в массовых мероприятиях. Нужно ограничить время пребывания на улице, убрать машины от деревьев и рекламных щитов. Проходя мимо, обходите шаткие строения и дома с ненадежной кровлей. Держитесь подальше от одиноких высоких деревьев, линий электропередачи и антенн.

