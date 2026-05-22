В печорском кафе женщина разбила стакан о лицо подруги

Потерпевшая отсудила у обидчицы 834 тысячи рублей компенсации морального вреда и ущерба.

Печорский городской суд вынес приговор 25-летней местной жительнице. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Суд установил, что около 3 часов ночи 13 апреля 2025 года молодая женщина вместе со своей знакомой находилась в кафе и между подругами вспыхнула ссора. В ходе конфликта девушка схватила со стола стеклянный стакан и ударила им приятельницу в область глаза. Стакан разбился, и осколки обезобразили ей лицо.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и приговорил девушку к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, но поскольку осужденная – одинокая мать, суд отсрочил реальное отбывание наказания до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей: с осужденной взыскали компенсацию морального вреда и материального ущерба на общую сумму 834 тысячи рублей.

