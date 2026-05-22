Житель Сосногорска до смерти избил стулом пьяного арендатора за антисанитарию

В Сосногорске утвердили обвинительное заключение против 33-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета в качестве оружия.
По данным прокуратуры, в марте 2026 года пьяный мужчина зашел в квартиру, которую его мать сдавала в аренду и там он обнаружил антисанитарию, которую устроил 53-летний съемщик. На почве внезапной неприязни хозяин начал табуреткой избивать жильца, который тоже был нетрезв. Кроме того, он ударил потерпевшего кулаками по лицу не менее 10 раз. В результате арендатор получил тяжелые травмы, из-за которых началась массивная кровопотеря, которая стала причиной смерти.
Сам обвиняемый вину не признал. Уголовное дело направили в суд.
