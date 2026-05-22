В Сыктывкаре запретили купаться на 30 участках рек

Администрация Сыктывкара запретила купание в необорудованных местах. На 30 участках у рек столицы Коми появятся знаки «Купание запрещено». Официально пляжный сезон еще не открыт.

В постановлении мэрии сказано, что для безопасности людей использовать водные объекты для купания летом 2026 года можно только на специально оборудованных пляжах. Таких мест в городе два. Первый – пляж в местечке Кируль, второй – зона массового отдыха у воды в Эжвинском районе (на левом берегу протоки Серт-Полой, от дюкера водозабора «Жилкомхоза» до лодочной станции клуба «Садко»). Руководителям инспекторского отделения Центра ГИМС и полиции порекомендовали следить за соблюдением запрета.

В план мероприятий по безопасности вошли: прием и проверка готовности пляжей к сезону, изучение рельефа дна рек, освидетельствование водоемов и профилактическая работа с населением – памятки, объявления, информационные щиты. В период работы пляжей там будут дежурить спасатели, полицейские и врачи.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям должно до 10 июня установить знаки «Купание запрещено» в местах массового отдыха у воды, которые не оборудованы официально. В список вошли 30 территорий.

Среди них – левый берег Сысолы у переправы по улице Кутузова и на Пушкина, правый берег Сысолы у спасательной станции в Заречье, напротив городского пляжа и гостиницы «Югор». Также под запрет попали левый берег Сысолы в местечке Красная Гора, левый берег Вычегды у Нефтебазы в микрорайоне Орбита, у Доручастка, у паромной переправы в Алешино, а также правый берег Вычегды в поселке Седкыркещ.

Купаться нельзя на протоке Шордополой в Трехозерке, на левом берегу Сысолы за железнодорожным переездом в местечке Чит, у Краснозатонского моста (с обеих сторон), на озере Шойкир в Верхней Максаковке. Запрет действует на левом берегу Вычегды в Нижнем Чове, на протоке Серт-Полой в Эжве (в районе дюкера, очистных сооружений и лодочной станции «Садко»). Также нельзя купаться на озере Выльты – со стороны Краснозатонского района (у Чистопрудного проезда, 31, на пожарном спуске по Судоремонтной и на Пляжном проезде), а также со стороны поселка Выльтыдор (на улице Олега Кошевого). В перечне – река Вычегда на 437-м километре в местечке Лемью, искусственный водоем в Краснозатонском (Грин Вилидж), зона между очистными сооружениями и водозабором АО «СЛПК», спуск к протоке Серт-Полой от здания администрации Эжвинского района и левый берег Сысолы у городского пляжа.

В прошлом году пляжный сезон в Сыктывкаре длился с 30 июня по 25 августа.

