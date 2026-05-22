В заказнике «Илычский» у браконьера изъяли оружие

Фото Минприроды Коми

В минувшие выходные инспекторы Центра по особо охраняемым природным территориям провели рейды по заказнику регионального значения «Илычский» в Троицко-Печорском районе. Живописные заповедные места привлекают и туристов, и рыбаков, и охотников, поэтому такие территории постоянно контролируют. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды Коми.

Во время рейда у одного из посетителей изъяли нелегальное оружие, он вел незаконную охоту. Второй случай касался браконьерского лова. Рыбак в границах заказника использовал запрещенные жаберные сети. Инспекторы не только выявляют нарушения природоохранного законодательства, но и работают на опережение. С местными жителями и гостями территории провели беседы: объяснили границы заказника, режим охраны, а также правила охоты и рыболовства.

Вопросы охраны заповедных территорий Минприроды Коми держит на особом контроле. Сохранение биоразнообразия – одна из ключевых задач национального проекта «Экологическое благополучие».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Без заботы он просто бы не выжил»: в Коми спасли от гибели медвежонка, который остался без мамы

Спасённому медвежонку из Усть Куломского района Коми выбирают имя (подробности)