Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2026 12:14

В Ухте начали травить клещей у школ и в парках

Город эндемичен по энцефалиту
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Сезон комплексной противоклещевой дезинфекции стартовал в Ухте.

Сезон комплексной противоклещевой дезинфекции стартовал в Ухте.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ухте началась противоклещевая обработка территорий школ и городских парков. Муниципальные службы открыли сезон комплексной дезинфекции, чтобы защитить жителей в весенне-летний период. Город официально входит в перечень эндемичных по клещевому энцефалиту территорий, поэтому требуются повышенные меры эпидемиологической безопасности.

Специалисты уже приступили к масштабным работам. Отправной точкой стала прилегающая зона школы №2. По утвержденному графику дезинфекторы поэтапно обработают территории остальных образовательных организаций и ключевые общественные пространства.

Мэр Ухты Марина Метелёва в своем официальном канале сообщила, что по предписаниям Роспотребнадзора все площадки нужно подготовить до старта летней оздоровительной кампании. Она подчеркнула, что если после первичной обработки обнаружат опасных членистоногих, специалисты оперативно проведут повторную.