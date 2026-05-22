В Воркуте и Ухте усиливают помощь диабетикам

В 2026 году ухтинский центр закупит щелевую лампу и кератотопограф. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Коми продолжают расширять возможности диагностики и лечения сахарного диабета. Власти закупают новое медицинское оборудование для межрайонных эндокринологических центров в Воркуте и Ухте. Это делается для того, чтобы помощь стала доступнее жителям северных и городских территорий.

В Минздраве Коми рассказали, что в прошлом году по региональному проекту «Борьба с сахарным диабетом» на оснащение Воркутинской больницы скорой медицинской помощи выделили 9,2 миллиона рублей. На эти деньги для межрайонного эндокринологического центра закупили оптический когерентный томограф, медицинскую кушетку, подиатрическое кресло с электропитанием, офтальмоскоп, автоматический периметр, ультразвуковой стетоскоп, рефрактометр и офтальмологический тонометр.

Благодаря этому профилактику, диагностику и лечение диабета и его осложнений получают больше 134 тысяч пациентов. Причем центр работает не только с жителями Воркуты – помощь оказывают также людям из Инты, Усинска и Печоры.

В 2026 году обновление продолжится в Ухте. Для межрайонного эндокринологического центра при Ухтинской городской поликлинике планируют закупить медицинские изделия на 10,3 миллиона рублей. В список вошли автоматический пневмотонометр, автоматический периметр, щелевая лампа, оптический когерентный томограф, пахиметр и кератотопограф. Большинство контрактов на поставку техники уже заключили. По расчетам Минздрава, новая аппаратура позволит обеспечить помощью больше шести тысяч жителей Ухты и ближайших поселков. Это улучшит раннее выявление осложнений и повысит качество наблюдения за пациентами с диабетом.