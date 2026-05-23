В Коми от клещей пострадали еще 350 человек, включая 43 ребенка

Чаще всего клещи кусали людей в Сыктывкаре.

С 13 по 19 мая за медицинской помощью после укусов клещей обратились 350 жителей Коми, в том числе 43 ребенка. Об этом сообщил Роспотребнадзор республики. Всего с 29 марта пострадали 821 человек, из них 153 детей.

Больше всего обращений зарегистрировали в Сыктывкаре – 315. Далее идут Прилузский район (100), Усть-Вымский (71), Сыктывдинский (65), Сысольский (54), Усть-Куломский (53), Корткеросский (34), Койгородский (33), Княжпогостский (30), Удорский (26), Троицко-Печорский (16), Ухта (14), Ижемский (5), Сосногорский (3), Вуктыл (2).

Из всех обратившихся 274 человека были привиты от клещевого энцефалита. Противоклещевой иммуноглобулин ввели 82 детям и 42 взрослым. Еще 207 пострадавшим назначили йодантипирин. Анализ показал, что в 41,5% случаев клещи присосались на придомовой территории, в 31,2% – в лесу (на охоте, рыбалке), в 24,7% – на дачах, в 1,2% – в местах массового скопления людей, в 0,3% – в лесу по работе. Еще 14 человек привезли клещей из других регионов России.

